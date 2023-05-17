В вопросе поставок Украине истребителей F-16 пока нет решения — глава МИД Нидерландов 17 мая, 18:13 Тайваньский самолет F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в среду, 17 мая, заявил, что в международных переговорах о возможной поставке истребителей F-16 Украине пока нет прогресса.

Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о возможной поставке F-16 в Украину, Хукстра ответил: «мы еще не достигли решения».

«Когда мы будем готовы пересечь этот мост и будем готовы сообщить об этом, мы это сделаем», — сказал министр.

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Во вторник, 16 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали коалицию истребителей.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от союзников от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи, чтобы защитить небо от российских атак.

Инфографика: НВ