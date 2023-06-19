Производитель F-16 готов поставлять их Украине и обучать пилотов 19 июня, 18:36 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Производитель истребителей F-16, американская компания Lockheed Martin, поддерживает их передачу защитникам Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на интервью главного операционного директора компании Фрэнка Сент-Джона.

«Мы готовы удовлетворить потребности не только новыми сборками F-16, но и любыми модификациями F-16, а также обучением, оборудованием и системами», — сообщил Сент-Джон.



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В то же время, по его словам, решение будет приниматься только по итогам переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками. Как пишет FT, Lockheed Martin — крупнейший в США оборонный подрядчик, но компания не участвуют в переговорах с правительством напрямую.

Сент-Джон отметил, что защитники Украины продемонстрировали «невероятный талант к обучению». По его словам, украинцы быстро освоили переданные партнерами вооружения, в том числе снаряды GMLRS и ракеты для ПТРК Javelin производства Lockheed Martin, и используют их «с большой эффективностью».

Он также сказал, что Lockheed может рассмотреть возможность построить базу в Украине или рядом с ней после окончания полномасштабной войны для обучения и обслуживания вооружений.

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Инфографика: NV

Инфографика: NV

15 июня в Брюсселе прошло 13-е заседание в формате Рамштайн, в котором участвуют более 50 стран-партнеров Украины. Они в том числе обсуждали коалицию истребителей.

К коалиции присоединились по меньшей мере восемь стран Европы, ее возглавили Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.