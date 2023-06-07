В Белом доме ответили на истерику Лаврова из-за решения о передаче Украине F-16 7 июня, 11:34 Джон Кирби дал ясно понять Лаврову, что поддержка Украины партнерами продолжится (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Белый дом ответил на заявление главы МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврову о том, что передача Украине истребителей F-16 приведет к дальнейшей эскалации, а одна из модификаций может «вмещать ядерное оружие».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби обратился к Лаврову на брифинге.

«Первое, что я хотел бы сказать министру Лаврову: если вы обеспокоены украинским военным потенциалом, то вам следует забрать свои войска и покинуть Украину», — отметил он.

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Кирби добавил, что истребители F-16 будут предоставлены в рамках долгосрочных оборонных потребностей Украины.

«Цель предоставления современных истребителей — помочь Украине защитить себя, защитить свое воздушное пространство и свою территориальную целостность», — подчеркнул он.

Представитель Белого дома также добавил, что это не США «разбрасываются безрассудной ядерной риторикой», а такие люди как Лавров, российский диктатор Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Накануне Лавров выступил с бредовым заявлением о том, что одна из модификаций F-16 якобы может «вмещать ядерное оружие».

Он также цинично добавил, что россияне — «мирные люди».

«Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы», — сказал глава МИД РФ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились принять участие в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

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В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.