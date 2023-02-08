Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов вопрос передачи Украине боевой авиации

8 февраля, 19:50
Поделиться:
Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил вопрос передачи Украине истребителей со своим нидерландским коллегой Вопке Хукстрой.

В Twitter Кулеба сообщил, что обсудил с Хукстрой международные шаги, поскольку вскоре наступит годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.

«Я поблагодарил за последнее решение по танкам. Я также поднимал вопрос о F-16. Мы продолжаем наш диалог с Нидерландами и другими по поводу боевой авиации», — написал украинский министр.

Видео дня

20 января Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Инфографика: НВ

Ранее Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Однако как в ЕС, так и в США предоставление Киеву самолетов считают вопросом времени.

https://www.youtube.com/embed/wxEKauI9FE4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Нидерланды Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Истребители F-16 Дмитрий Кулеба Вопке Хукстра

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X