Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов вопрос передачи Украине боевой авиации 8 февраля, 19:50 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил вопрос передачи Украине истребителей со своим нидерландским коллегой Вопке Хукстрой.

В Twitter Кулеба сообщил, что обсудил с Хукстрой международные шаги, поскольку вскоре наступит годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.

«Я поблагодарил за последнее решение по танкам. Я также поднимал вопрос о F-16. Мы продолжаем наш диалог с Нидерландами и другими по поводу боевой авиации», — написал украинский министр.

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20 января Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

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Ранее Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Однако как в ЕС, так и в США предоставление Киеву самолетов считают вопросом времени.