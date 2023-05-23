Украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле — Минобороны Дании 23 мая, 20:05 Истребитель F-16 (Фото:U.S. Air Force)

Украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во вторник, 23 мая.

Об этом сообщает Politico.

«Я ожидаю, что до конца июня мы будем официально настроены, поэтому, надеюсь, после этого мы сможем начать обучение», — сказал Поульсен.

Он добавил, что, вероятно, понадобится до шести месяцев, прежде чем будут созданы условия для того, чтобы использовать истребители F-16 на территории Украины.

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Глава минобороны Дания отказался дать какие-либо обещания о передаче Украине самолетов.

«Только осенью мы будем обсуждать возможную передачу истребителей F-16», — сказал Поульсен.

Инфографика: НВ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.