Работа идет. На каком этапе сейчас возможна передача F-16 для Украины — главред Defense Express 27 января, 13:47 Самолет F-16 на авиабазе в Бразилии (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker)

Главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Radio NV ответил на вопрос, на каком этапе сейчас возможна передача F-16 для Украины.

В эфире Radio NV Катков отметил, что любой западный самолет 4+ поколения полностью удовлетворяет потребности Украины и концептуально изменит ситуацию в небе над ней.

«Работа над их получением, учитывая последние сообщения от спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, она не прекращалась. Украинские пилоты ездили в США, фактически уже определен тип борта, который будет передаваться в Украину, по его последним интервью», — подчеркнул главный редактор Defense Express.

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Он напомнил, что передача таких самолетов связана с рядом трудностей — им необходима наземная инфраструктура, топливо, которое отличается от того, которое нужно для советских машин, и обслуживания. Также необходимо интегрировать эти самолеты в единое командование воздушных сил Украины и решить вопрос навигационных систем. Катков предположил, что такие истребители можно будет размещать на гражданских аэродромах и отметил, что работа по решению этого комплекса проблем «скорее всего проходила». Также редактор Defense Express заверил, что стандартная девятимесячная программа обучения пилотов будет сокращена.

Кроме того, Катков отметил необходимость защиты авиабазы с современными самолетами, поскольку после того, как их передадут Украине, они станут мишенью №1 для российских ударов дальнобойными ракетами, причем баллистическими.

«Для РФ будет максимально важно уничтожить эту авиабазу с самолетами вот просто в первые дни. Потому что если это произойдет, то это просто нивелирует огромные усилия и будет тотальная зрада у нас, потому что мы выбивали самолеты больше года, абстрактно, и их уничтожили чуть ли не в первый день. Ну, это будет тотальная зрада», — убежден главный редактор Defense Express.

По его словам, единственной защитой от таких ударов может быть комплекс противоракетной защиты, такой как Patriot.

«И мне кажется, возможно, я крайне оптимистичен, но мне как раз кажется, что передача Patriot, тем более в количестве, уже идет речь о трех батареях; как раз позволяет достаточно надежно защитить, например, авиабазу. И нивелировать угрозу того, что Россия уничтожит ее первым ударом баллистических ракет, перехватывать которые без Patriot просто невозможно», — добавил Катков.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи в формате Рамштайн и призвал передать Украине F-16.

25 января издание Financial Time сообщило, что американская компания Lockheed Martin заявила, что готова поставлять свои F-16 странам, которые передадут самолеты Украине. В тот же день заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Белом доме не исключают поставки Украине истребителей F-16, но будут обсуждать эту идею «очень осторожно».

До этого Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявлял, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.