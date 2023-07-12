Кулеба назвал вероятные сроки появления в украинском небе истребителей F-16 12 июля, 11:57 Украина ведет переговоры с партнерами о поставках F-16 (Фото:Piroschka van de Wouw/File Photo/Reuters)

Истребители F-16 могут появиться в Украине в первом квартале 2024 года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, тренировки украинских пилотов должны начаться в августе или в начале сентября.

«Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самих самолетов. Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, это будет в соответствии с графиком», — отметил Кулеба.

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Министр добавил, что при этом нужно готовить инженеров, техников и инфраструктуру.

«Много нюансов, поэтому график может сдвигаться. Но сейчас и министр обороны работает очень активно. Мы делаем вместе все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс», — резюмировал глава МИД Украины.

В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просил Киев.

Первым шагом должно стать обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

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Великобритания в частности обещала начать обучение уже летом. Foreign Policy писало, что страна подготовит около 20 украинских пилотов. СМИ писали, что Дания может начать обучение в августе. Нидерланды в июне выражали готовность начать обучение через несколько месяцев.

По состоянию на 27 июня в Воздушных силах ВСУ заявили, что учения украинцев на F-16 еще не стартовали.

Также пока не объявлено, когда и сколько истребителей получит Украина.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев . Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.

Politico пишет, что Украина может получить первые истребители F-16 в начале 2024 года.