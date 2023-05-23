Тренировки украинских пилотов на F-16 начались в нескольких странах, среди них Польша — Боррель 23 мая, 11:16 Боррель подтвердил начало тренировок украинских пилотов на F-16 в Польше (Фото:TT News Agency/Claudio Bresciani/via Reuters)

Несколько стран Европы начали тренировать украинских пилотов на истребителях F-16, в частности, Польша.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

«Я счастлив, что в конце концов тренировки пилотов на F-16 началось в нескольких странах. Это займет время, но чем быстрее, тем лучше», — отметил он.

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На уточняющий вопрос, в каких странах стартовало обучение украинских пилотов, дипломат назвал Польшу.

Он также подтвердил, что обучение уже стартовало.

Боррель подчеркнул, что истребители F-16 являются абсолютно необходимыми для того, «чтобы украинцы могли продолжать оборону».

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Издание Politico сообщило, что Киев может получить авиацию уже до осени.

Инфографика: NV

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.