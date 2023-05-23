Тренировки украинских пилотов на F-16 начались в нескольких странах, среди них Польша — Боррель
Боррель подтвердил начало тренировок украинских пилотов на F-16 в Польше (Фото:TT News Agency/Claudio Bresciani/via Reuters)
Несколько стран Европы начали тренировать украинских пилотов на истребителях F-16, в частности, Польша.
Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.
«Я счастлив, что в конце концов тренировки пилотов на F-16 началось в нескольких странах. Это займет время, но чем быстрее, тем лучше», — отметил он.
На уточняющий вопрос, в каких странах стартовало обучение украинских пилотов, дипломат назвал Польшу.
Он также подтвердил, что обучение уже стартовало.
Боррель подчеркнул, что истребители F-16 являются абсолютно необходимыми для того, «чтобы украинцы могли продолжать оборону».
На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.
Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Издание Politico сообщило, что Киев может получить авиацию уже до осени.
Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.
В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.