«Возможно, трудности перевода». Игнат опроверг слова Столтенберга об обучении украинских пилотов на F-16 15 июня, 18:55 Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Фото:Yuriy Ignat / Facebook)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что украинские пилоты уже начали проходить обучение на истребителях F-16.

Ранее Столтенберг заявил, что страны Альянса уже начали тренировки украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Во время брифинга Игнат сказал, что не знает, что имел в виду генсек НАТО.

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«Возможно, это где-то в заявлении есть трудности перевода. Потому что берутся заявления разных руководителей и вырываются из контекста», — сказал он.

Спикер добавил, что обучение украинских пилотов — это «процесс непростой и он растянут». Командование Украины, по его словам, хочет, чтобы пилоты уже собрались, поехали на обучение и вернулись как можно скорее.

«Просто все очень этого хотят, поэтому постоянно обновляют информацию, что пилоты якобы „вот-вот уехали и скоро приедут“. Будем ждать, чтобы уехали поскорее», — добавил Игнат.

Инфографика: NV

Всего к «коалиции истребителей» для Украины присоединились восемь стран Европы.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.