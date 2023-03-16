Готовность Польши отправить самолеты в Украину не изменит решение Байдена по F-16 — Белый дом 16 марта, 19:55 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Обязательство Польши направить четыре самолета Украине не подтолкнет президента США Джо Байдена к отправке американских самолетов F-16, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Об этом сообщает СNN.

«Это не меняет наших расчетов в отношении F-16», — прокомментировал он решение Польши.

Кирби добавил, что США уважают решение Варшавы. Он также отметил, что, по его мнению, США не вправе «так или иначе характеризовать решение Польши».

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-либо особенным изменениям на фронте.

Спикер ВВС Юрий Игнат говорил, что западные истребители помогут Украине завоевать преимущество в воздухе, противодействовать крылатым ракетам и дронам, «душить» ПВО, перебивать логистику врага.

В феврале Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.