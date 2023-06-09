У Германии нет F-16, но могли бы предоставить аэродромы для обучения украинских пилотов — глава оборонного комитета Бундестага 9 июня, 09:54 Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Фото:Marie-Agnes Strack-Zimmermann/Twitter)

Германия могла бы предоставить свои аэродромы для обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Bild.



По ее словам, у Берлина нет этих американских самолетов, но немцы могут предложить в качестве хаба свои аэродромы или же базовую подготовку для пилотов, которые до этого летали только на МиГ.

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«Фактическая подготовка на F-16 должна осуществляться странами, которые также летают на этой платформе», — добавила Штрак-Циммерман.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус не исключал, что Берлин может пересмотрят свою позицию относительно предоставления Украине современных западных истребителей. Окончательное решение примут в течение ближайших недель.

Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что ФРГ могла бы передать Украине Eurofighter Typhoon.

Инфографика: NV

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

