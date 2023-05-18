Конгрессмены США призвали Байдена без промедления разблокировать передачу Украине F-16 — NYT 18 мая, 13:53 14 конгрессменов направили письмо касательно F-16 для Украины в Белый дом (Фото:Ian Hutchinson/Unsplash)

17 мая конгрессмены призвали президента США Джо Байдена разблокировать передачу самолетов F-16 Украине «без промедления», пишет The New York Times со ссылкой на письмо, которое есть в распоряжении редакции.

По данным издания, 14 демократов и республиканцев направили письмо в Белый дом. Обращение к Байдену координировал демократ от штата Мэн Джаред Голден.

В нем говорится, что лидерство США имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных ресурсов и новых возможностей. Конгрессмены подчернули, что это доказывают случаи первоначальной нерешительности союзников предоставить Украине танки.

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«Предоставление Украине истребителей F-16 необходимо для эффективного завершения этой войны на справедливых условиях», — добавили политики.

Ранее в Пентагоне настаивали, что F-16 занимает примерно восьмое место в списке приоритетов для Украины, в отличие от противовоздушной обороны, артиллерии, механизированных и бронированных транспортных средств. Президент США Джо Байден тоже «пока» исключал отправку американских истребителей Киеву по этой же причине.

В то же время Украина заявляет, что современные истребители нужны уже сейчас, в частности для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами. Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.

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16 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что несколько стран готовы передать Украине истребители в составе коалиции. В Великобритании летом стартуют учения для украинских пилотов, Франция тоже готова проводить тренировки.

По словам Кулебы, процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия Вашингтона.