Дуда пообещал лоббировать передачу Украине истребителей F-16 со стороны стран НАТО 6 апреля, 15:38 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Польский лидер Анджей Дуда в четверг, 6 апреля, пообещал, что его страна будет лоббировать передачу Украине истребителей F-16 со стороны стран НАТО.

«Украина должна иметь авиацию, которая будет способна бороться с российской авиацией, которая сможет противостоять российской авиации и не допустить преимущества России в небе», — сказал Дуда в комментарии агентству PAP.

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Президент Польши добавил, что на данном этапе Польша может передать ВСУ только советские истребители МиГ-29. По словам Дуды, организовать передачу западной авиации Украины сложнее.

«F-16 — это более сложное дело. С польской точки зрения, во-первых, у нас их относительно мало. Мы будем лоббировать в первую очередь среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую авиацию, чтобы у нее были для этого возможности», — сказал он.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.