Дуда пообещал лоббировать передачу Украине истребителей F-16 со стороны стран НАТО

6 апреля, 15:38
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Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Польский лидер Анджей Дуда в четверг, 6 апреля, пообещал, что его страна будет лоббировать передачу Украине истребителей F-16 со стороны стран НАТО.

«Украина должна иметь авиацию, которая будет способна бороться с российской авиацией, которая сможет противостоять российской авиации и не допустить преимущества России в небе», — сказал Дуда в комментарии агентству PAP.

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Президент Польши добавил, что на данном этапе Польша может передать ВСУ только советские истребители МиГ-29. По словам Дуды, организовать передачу западной авиации Украины сложнее.

«F-16 — это более сложное дело. С польской точки зрения, во-первых, у нас их относительно мало. Мы будем лоббировать в первую очередь среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую авиацию, чтобы у нее были для этого возможности», — сказал он.

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США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Российская агрессия Истребители F-16 Анджей Дуда

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