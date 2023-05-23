Медведеву мерещится приближение «ядерного апокалипсиса» из-за F-16 для Украины
Марионетка Кремля Дмитрий Медведев снова угрожает Западу (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via Reuters)
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился ядерными угрозами на фоне сообщений о передаче Украине истребителей F-16 для борьбы с оккупационной армией России.
В свойственной ему хамской манере он заявил, что «чем разрушительнее будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса», пишут пропагандистские РИА Новости.
«Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем разрушительнее это оружие, тем вероятнее становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом», — сказал Медведев.
На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.
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Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Позже он добавил, что к обучению присоединились несколько стран Европы, в частности, Польша. СМИ сообщали, что в правительстве Польши подтвердили эту информацию.
Издание Politico сообщило, что Киев может получить авиацию уже до осени.
Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.
В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.