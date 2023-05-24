Первый F-16 в Украине станет сильнейшим сигналом от мира — Зеленский

24 мая, 23:03
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Владимир Зеленский (Фото:Louise Delmotte/Pool via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Louise Delmotte/Pool via REUTERS)

Первый истребитель F-16 в Украине станет одним из самых сильных сигналов от мира, что российский террор проиграл.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Мы делаем все, чтобы сократить время до результата, до появления в украинском небе новых и мощных самолетов с украинскими пилотами. Понятно, что этот глобальный шаг позволит расширить наши оборонные возможности. Потому что только с мощными самолетами система противовоздушной обороны становится полноценной», — говорится в заявлении.

Видео дня

По словам президента, первый же украинский F-16 станет одним из самых сильных сигналов от мира, что Россия из-за ее же агрессии будет только терять — будет слабее, будет становиться еще более изолированной.

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«Это будет сигнал, что российский террор проиграл, а наш мир, который основан на уважении к независимым нациям и к праву народов самим выбирать свой путь, выстоял», — добавил президент.

Зеленский сказал, что Украина подготовит всю необходимую базу, чтобы такой авиационный переход состоялся максимально быстро и эффективно. Украинские воины уже доказали, что могут овладеть современным оружием так результативно, как от нас даже не ожидали.

Президент уверен, что с самолетами будет так же успешно, а главное — скорость тренировки и поставки, то есть время, которое пройдет между решениями и реальной защитой украинского неба.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Военная помощь F-16 Владимир Зеленский Война России против Украины

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