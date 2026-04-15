Первые из шести истребителей F-16 , которые Норвегия формально уже передала Украине, скоро будут готовы выполнять задачи. Сейчас они проходят комплексный процесс технического обслуживания за рубежом.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в страну 14 апреля.

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По словам Стьоре, в Бельгии пока до сих пор продолжаются ремонты и техническое обслуживание самолетов.

«Эти самолеты — уже в собственности Украины, их ремонтируют и обслуживают техники в Бельгии, по соглашению, заключенному при участии США и Украины. Думаю, первые из этих самолетов будут готовы выполнять задачи скоро», — сказал премьер, однако не назвал конкретных сроков.

Он также добавил, что шесть самолетов, которые Норвегия передала Украине, нуждались в значительных ремонтах и приготовлениях для того, чтобы поступить на вооружение украинских Воздушных сил.

Инфографика: NV

В августе 2023 года премьер-министр Стьоре во время визита в Украину сообщил, что его страна передаст шесть самолетов.

Однако, как отметили несколько источников NRK в апреле 2026 года, два истребителя уже более года находятся на ремонте в Бельгии. Еще четыре F-16 не могли подняться в воздух, поэтому их отправили в бельгийскую компанию Sabena в разобранном виде в апреле 2025 года. Как сообщает вещатель, на предприятии Sabena есть значительные проблемы с мощностями для технического обслуживания и подготовки F-16. Это, как считается, является основной причиной того, что норвежские самолеты до сих пор не прибыли в Украину, сказано в материале.

В июне 2025 года издание Милитарный со ссылкой на ежегодный отчет Норвегии об импорте и экспорте обычных вооружений, писало, что Норвегия запланировала передать Украине 14 истребителей F-16, тогда как официально было объявлено о поставках шести.

Инфографика: NV

В то же время в отчете не уточнили состояние восьми ранее не анонсированных самолетов. Издание предположило, что возможно «лишние» самолеты непригодны к полетам, но могут использоваться для разбора на запчасти или как макеты-приманки.