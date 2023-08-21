Украина может использовать истребители F-16 только на своей территории — министр обороны Дании 21 августа, 12:35 Истребитель F-16 в Дании, который может быть передан Украине (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via Reuters)

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать истребителиF-16, которые получит Киев, только на своей территории.

Об этом он сказал в понедельник, 21 августа, во время пребывания в Дании президента Украины Владимира Зеленского, пишет Reuters.

«Мы передаем оружие при условии, что оно будет использоваться для вытеснения врага с территории Украины. И не более того. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще», — сказал Эллеманн-Йенсен.

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Передача F-16 Украине

20 августа во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. До нового года Дания может передать первые шесть самолетов. Также украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

Президент Владимир Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также идут учения.

