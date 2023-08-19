США разрешили Дании использовать секретные документы для обучения украинских пилотов на F-16 — CNN 19 августа, 00:32 F-16 (Фото:REUTERS/Gene Blevins)

США одобрили передачу Украине учебных материалов для пилотов, которые будут обучаться на F-16, сообщает CNN в пятницу, 18 августа, со ссылкой на представителя администрации Джо Байдена и американского чиновника.

Чиновник Белого дома подтвердил, что США недавно одобрили запрос от Дании, которая создает программы для обучения и обслуживания F-16. По словам чиновника, в запрос входили учебные модули, документация и учебные материалы для занятий в классе, которые содержат данные о секретных американских технологиях.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, как только пилоты закончат обучение. Дания и Нидерланды позже подтвердили эту информацию. При этом, по словам главы МИД Дании, решение о том, когда Украина получит самолеты, еще не принято — союзники сейчас обсуждают этот вопрос.



Затем советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит истребители F-16 после того, как пилоты пройдут обучение.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.



На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.



Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.



6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение будет проходить в Румынии и Дании.



12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть−восемь месяцев.



В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 в этом месяце.

