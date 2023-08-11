В Белом доме назвали условие, при котором США готовы обучать украинских пилотов на F-16 11 августа, 23:44 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

США готовы обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские партнеры достигнут предела своих возможностей в этом вопросе. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу, 11 августа, передает агентство Reuters.

По словам Кирби, Вашингтон стремится обеспечить Украине долгосрочные возможности для обороны.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в Вашингтоне еще не решили, будут ли американские пилоты помогать с обучением украинских коллег на F-16.

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В Пентагоне в августе заявили, что президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.



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На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.



Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.



6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение будет проходить в Румынии и Дании.



12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть−восемь месяцев.



Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине июля говорил, что обучение украинских пилотов может начаться через две недели.

