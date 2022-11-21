Украинские пилоты могут летать на F-16 после обучения — американский сенатор 21 ноября, 19:28 F-16 (Фото:Tom Evensen/Flickr.com)

Украинские летчики смогут использовать американские истребители F-16. Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец Джим Риш в интервью Европейской правде, опубликованном в понедельник, 21 ноября.

Сенатор считает, что Украина должна получить от США истребители, а украинские пилоты — пройти обучение.



"…Когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, россияне поставляли как самолеты, так и пилотов для наших противников! Пора США ответить им тем же. Я полностью готов проголосовать за такой шаг. Я встречался с украинскими пилотами и считаю, что они могут использовать F-16. Да, нужно определенное обучение, но серьезных проблем нет", — прокомментировал он.

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По словам Риша, он со своей позицией сейчас в меньшинстве и «не видит поддержки большинства, которая позволила бы принять такое решение».



«Поэтому в ближайшее время я советую вам работать над тем, чтобы следующим шагом было предоставление большего количества NASAMS. Эти комплексы доказали свою эффективность в закрытии неба. При их достаточных поставках, по сути, можно будет закрыть небо, не задействуя истребители», — добавил сенатор.

Инфографика: НВ

В сентябре издание Politico со ссылкой на источники писало, что Украина уже публично не просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle, но надеется договориться о поставках, изменив тактику переговоров.

ЗРК NASAMS прибыли в Украину 7 ноября, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. В Пентагоне подтвердили, что два зенитно-ракетных комплексов этого типа уже работают в Украине.

NASAMS, Iris-T, Patriot, Hawk. Как Украину закрывают от ракет – Антон Михненко https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY