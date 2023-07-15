«Когда и где какая-либо страна НАТО воевала без прикрытия авиации?» Эксперт раскритиковал отказ Запада предоставить Украине истребители 15 июля, 18:04 F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Азербайджанский военный эксперт центра STEM Агиль Рустамзаде раскритиковал отказ западных партнеров передавать Украине современные истребители для защиты от полномасштабной российской агрессии.

В интервью NV Рустамзаде подчеркнул, что Украине сейчас необходимы авиация и артиллерия с большим количеством боеприпасов, а истребители F-16 могли бы стать «геймчейнджером» — кардинально изменить ситуацию на поле боя, как в свое время это сделали РСЗО HIMARS.



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Он прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, который сказал, что Украина не получит современные западные истребители до конца контрнаступления, а также заявил, что у защитников Украины есть «преимущество — западные системы вооружения, лучшая подготовка и намного более высокий моральный дух и мотивация».



«Мотивация играет большую роль, когда вы сидите в обороне, но перед украинской армией поля, засеянные минами, в два-три раза интенсивнее, чем это заложено в военных доктринах. И все это находится под сконцентрированным огнем артиллерии и авиации. При чем здесь моральный дух? Люди отмазываются, чтобы не дать вам истребители. Этот человек, который сказал о моральном духе, мотивации, пусть он скажет, когда и где любая страна НАТО аналогично воевала без прикрытия авиации и показала свои моральные качества. Очень некрасиво так говорить», — считает эксперт.



По мнению Рустамзаде, Силам обороны нужно 80−100 истребителей, чтобы «радикально качнуть чашу весов в пользу Украины». Он объяснил, что такое количество самолетов позволит украинским пилотам использовать воздушные патрули по пять-восемь пар.

«Если вы привлечете восемь пар истребителей, то три пары работают по воздушным целям, изолируют боевые действия, чтобы авиация от противника не подлетала. А остальные, скажем, пять пар, дежурят в воздухе и поражают мосты, наведение мостов, переправы», — сказал он.



Передача F-16 Украине — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально решать, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также в программу можно включить другие типы истребителей.

Инфографика: NV

6 июля Румыния объявила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ. Резников говорил, что Украина возьмет на вооружение F-16 не раньше нового 2024 года.