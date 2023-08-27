В Румынии ждут подписания документов для начала обучения украинских пилотов на самолетах F-16 27 августа, 18:44 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что ожидает нужные документы, которые позволят его стране начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом Чолаку сказал в интервью Financial Times.

«Я ожидаю оформления документов (для обучения пилотов — ред.) в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие», — подчеркнул он.

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Чолаку также подчеркнул, что логистика для этого уже налажена.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение состоится в Румынии и Дании.

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США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия. Первые машины, как ожидается, поступят в Украину до конца года.



Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.