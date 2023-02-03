Украина обсуждает с партнерами платформу для передачи тактической авиации — Резников 3 февраля, 20:34 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Украина ведет с союзниками переговоры о поиске платформы для передачи тактической авиации украинским защитникам.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции с польским коллегой Мариушем Блащаком в Киеве в пятницу, 3 февраля, передает пресс-служба ведомства в Telegram.



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«Что это будет — F-16, Gripen — это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО», — уточнил он.



Резников также рассказал, что Украина обсуждает с партнерами получение дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 км, потому что такое вооружение (например, РСЗО HIMARS) доказало эффективность на фронте.

«Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли за 120 км от линии фронта. Потому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км. Тогда мы сможем места концентрации врага [поражать] и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой», — добавил министр.

США 3 февраля объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который впервые вошли «умные ракеты» GLSDB с дальностью до 150 км.

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По данным Bloomberg, после заключения контракта на производство GLSDB их поставки займут около девяти месяцев.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут передавать Украине F-16. Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже передали или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждая поставка оружия Украине проходила через этап отказа.