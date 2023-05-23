США с апреля готовились к одобрению поставок F-16 для Украины — NYT 23 мая, 12:41 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Министр обороны США Ллойд Остин в прошлом месяце начал готовить смену позиции США по обучению украинских летчиков-истребителей полетам на самолетах F-16, сообщает New York Times со ссылкой на представителя Пентагона.

Это случилось после того, как европейские союзники заявили ему, что хотят продолжить обучение.

21 апреля Остин провел встречу контактной группа по Украине — на авиабазе Рамштайн в Германии.

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Источник рассказал, что по возвращении в Вашингтон Остин сказал высокопоставленным чиновникам администрации Байдена, что пришло время изменить позицию в отношении учений и, по крайней мере, перейти к тому, чтобы позволить другим странам предоставить самолеты Украине.

После того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, официальные лица в Киеве призвали к передаче передовых боевых самолетов, чтобы преодолеть превосходство России в воздухе. Но Белый дом, действуя по совету высокопоставленных чиновников Пентагона, сопротивлялся. Беспокойство заключалось в том, что самолеты могут быть использованы для поражения целей в глубине России, что может побудить Кремль усилить наступление.

Однако, конце концов Пентагон изменил позицию так же, как до этого о поставках американских танков M1 Abrams.

Остин заручился поддержкой высокопоставленных чиновников администрации, занимающихся нацбезопасностью, и незадолго до саммита Большой семерки официально рекомендовал Байдену разрешить союзникам обучать украинцев и передавать свои самолеты.

Инфографика: NV

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Украина заявляет, что современные истребители нужны уже сейчас, в частности для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами. Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.