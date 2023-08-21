Министр обороны Дании резко ответил российскому послу, которому не понравилась передача F-16 Украине

21 августа, 19:46
Поделиться:
Владимир Зеленский и Якоб Эллеманн-Йенсен в Дании (Фото:Jakob Ellemann-Jensen / Facebook)

Владимир Зеленский и Якоб Эллеманн-Йенсен в Дании (Фото:Jakob Ellemann-Jensen / Facebook)

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен ответил послу страны-агрессора России в Копенгагене Владимиру Барбину, который назвал «эскалацией конфликта» передачу украинским пилотам истребителей F-16. Об этом сообщает TV2.

Эллеманн-Йенсен заявил, что дипломату страны-агрессора должно быть стыдно.

«Представитель страны, которая вторглась к мирному соседу и убивает гражданских, осмеливается говорить, что другие эскалируют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав, что отступают в свою страну», — отметил глава датского Минобороны.

Видео дня

Читайте также:
Истребители для Украины. Авиаэксперт объясняет, какой авиапарк и когда получат ВСУ от Нидерландов и Дании

Он подчеркнул, что Дания помогает Украине лучше защищаться от вторжения, а такая поддержка никогда не может считаться «агрессией».

Президент Украины Владимир Зеленский в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Дания Военная помощь Поставки оружия Истребители F-16 Российская пропаганда Поддержка Украины Война России против Украины Международная коалиция F-16

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X