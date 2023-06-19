Авиационная коалиция фактически начинает работать — Дмитрий Кулеба 19 июня, 23:12 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Авиационная коалиция партнеров Украины уже начинает работать. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона в понедельник, 19 июня.

Глава МИД отметил, что сейчас каждый день появляются новости о «начале функционирования авиационной коалиции». По его словам, запущен в работу вопрос обучения украинских пилотов, скоро начнутся фактические тренировки на самолетах и симуляторах.



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«Есть еще тренировки техников, подготовка инфраструктуры… все это запускается. Каждый день идут переговоры, какие же страны предоставят самолеты. Пока не буду никого называть, но дело движется вперед. Мы сконцентрированы на F-16 по ряду причин, но не исключаем получение и других моделей самолетов», — добавил Кулеба.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников предположил, что Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не ранее 2024 года.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Готовность принять участие в передаче Украине истребителей F-16 выразили по меньшей мере восемь стран Европы:

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

