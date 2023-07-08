Начало учений на F-16. Украина и Нидерланды согласовали сроки подготовки пилотов 8 июля, 16:15 Украина и Нидерланды согласовали сроки начала подготовки украинских пилотов на F-16 (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway/Wikipedia)

Об этом президент Украины написал в своем Twitter.

«Обсудили оборонное сотрудничество, зафиксировали сроки начала учебной миссии для украинских пилотов на F-16», — заявил глава украинского государства.

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Зеленский и Рютте также подтвердили общую позицию относительно движения Киева в Европейский Союз и НАТО перед саммитом Альянса в Вильнюсе.

Долгое время Украина обращается к западным странам с вопросом создания воздушной коалиции. К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы: Великобритания, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция и Нидерланды.

Амстердам стал одним из первых, кто поддержал идею начать обучение пилотов Воздушных сил ВСУ на F-16.

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Позже Румыния начала открытие центра для обучения украинских пилотов. 6 июня стало известно, что Прага передаст на нужды ВСУ ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и готова помочь в обучении пилотов для F-16.