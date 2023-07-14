Передача F-16: Игнат объяснил, как будет проходить обучении украинских пилотов 14 июля, 11:24 Истребители F-16 (Фото:Ann Wang/Reuters)

Часть украинских пилотов будут учиться полетам на истребителях F-16, а первая группа — переучиваться, идет работа по подготовке площадок.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Наши пилоты, в той первой волне, кто будет переучиваться на F-16 — это будут уже боевые летчики, с большим опытом работы, с большим налетом часов, со знанием английского языка. Это — ключевое для обучения, надо понимать своего инструктора. Вот эта первая группа будет сразу переучиваться на F-16», — пояснил он.

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По словам Игната, остальные летчики будут распределены в другие группы в разных странах.

«Они будут проходить как базовую наземную подготовку, так и изучение языка. Ну и дальше могут быть легкомоторные самолеты западного образца с пересадкой потом уже на реактивные самолеты», — резюмировал он.

Обучение и предоставление F-16 для Украины — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Инфографика: NV

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Резников заявлял, что Украина возьмет на вооружение F-16 не раньше Нового года 2024-го.