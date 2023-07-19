В Италии объяснили, почему отказываются присоединиться к коалиции истребителей F-16 19 июля, 20:36 F-16 (Фото:REUTERS/Анна Ванг)

В среду, 19 июля, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия не будет присоединяться к коалициям стран, которые обеспечивают подготовку украинских пилотов и другого персонала на истребителях F-16.

Об этом он рассказал во время парламентских слушаний, сообщает Agenzia Nova.

Глава Минобороны Италии рассказал парламенту о результатах саммита НАТО в Вильнюсе, в частности, относительно принятых решений по Украине.

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«Вильнюсский саммит был важен и стратегический для перспектив вступления Украины и положительного заключения, предоставленного относительно будущего вступления Швеции», — подчеркнул он.

По его словам, Италия не собирается покупать истребители F-16 и обучать украинских летчиков их использованию, поскольку много раз помогала Украине в защите против страны-агрессора России.

«Италия не брала на себя никаких обязательств по обучению украинских пилотов пользованию F-16, и мы не намерены покупать эти самолеты, чтобы кого-то обучать: наша страна во многом способствовала безопасности Украины, но это не будет одним из этих способов», — сказал Крозетто.

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

18 июля вице-президент по международным связям Lockheed Martin (компания, которая производит истребители F-16) Рэй Писелли сообщил, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в августе. А в Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года.