Германия изучает возможности поддержки коалиции истребителей F-16 — министр 23 мая, 13:51 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Германия рассматривает варианты поддержки коалиции стран, планирующих обучить украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Об этом сообщает Sky News.

Однако, по его словам, любой потенциальный вклад Германии может быть незначительным, поскольку Германия сама не владеет истребителями американского производства.

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Заявление прозвучало после того, как Джо Байден уполномочил союзников США обучить ВСУ управлению истребителями и в конечном итоге предоставить им сами самолеты.

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На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Украина заявляет, что современные истребители нужны уже сейчас, в частности для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами. Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.