Чехия передаст Украине ударные вертолеты и поможет с подготовкой пилотов для F-16 — премьер-министр 7 июля, 12:00 Петр Фиала (Фото:Пресс-служба Президента Украины/Гандаут через REUTERS)

Чехия предоставит Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч единиц боеприпасов крупного калибра, а также будет готовить украинских пилотов для самолетов F-16.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге.

Он также добавил, что Чехия предоставит Украине авиасимуляторы, которые позволят проводить обучение не только на Западе, но и в Украине.

Видео дня

Он отметил, что Чехия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине.

За время полномасштабного вторжения России страна отправила в Украину 676 единиц тяжелой техники и более четырех миллионов единиц боеприпасов среднего и крупного калибра.

«Это означает, что ежедневно, начиная с первого дня войны, из Чехии в Украину выезжает около 10 000 единиц боеприпасов и по меньшей мере один танк, реактивная установка, гаубица и т. д. », — подчеркнул премьер Чехии.

Сообщается, что Зеленский заверил премьер-министра Чехии, что он ценит помощь его страны и готов поддержать чешские компании, которые участвуют в восстановительных проектах в Украине.

Ранее сообщалось, что Румыния откроет региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

Инфографика: NV

Обучение украинских пилотов на F-16 — что известно

25 мая во время встречи в формате Рамштайн страны Запада решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды.

США тогда заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не раньше Нового года 2024 года.

Politico сообщало, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

