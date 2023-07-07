Чехия передаст Украине ударные вертолеты и поможет с подготовкой пилотов для F-16 — премьер-министр
Петр Фиала (Фото:Пресс-служба Президента Украины/Гандаут через REUTERS)
Чехия предоставит Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч единиц боеприпасов крупного калибра, а также будет готовить украинских пилотов для самолетов F-16.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге.
Он также добавил, что Чехия предоставит Украине авиасимуляторы, которые позволят проводить обучение не только на Западе, но и в Украине.
Он отметил, что Чехия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине.
За время полномасштабного вторжения России страна отправила в Украину 676 единиц тяжелой техники и более четырех миллионов единиц боеприпасов среднего и крупного калибра.
«Это означает, что ежедневно, начиная с первого дня войны, из Чехии в Украину выезжает около 10 000 единиц боеприпасов и по меньшей мере один танк, реактивная установка, гаубица
Сообщается, что Зеленский заверил премьер-министра Чехии, что он ценит помощь его страны и готов поддержать чешские компании, которые участвуют в восстановительных проектах в Украине.
Ранее сообщалось, что Румыния откроет региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.
Обучение украинских пилотов на F-16 — что известно
25 мая во время встречи в формате Рамштайн страны Запада решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды.
США тогда заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.
К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не раньше Нового года 2024 года.
Politico сообщало, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.