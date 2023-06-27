Дания сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов на F-16 — Минобороны 27 июня, 21:16 F-16 (Фото:Министерство обороны Южной Кореи / Handout via REUTERS)

Минобороны Дании заявило, что может одновременно обучать до шести украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщает агентству Reuters со ссылкой на заявление министерства.

Дания рассчитывает, что сможет одновременно обучать до шести украинских пилотов, а также до 40 солдат для подготовки и технического обслуживания, сообщило министерство.

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Министерство не может сказать, сколько времени потребуется, чтобы закончить обучение.

«Это зависит от их боевого опыта и языковых навыков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что планирование обучения все еще продолжается, поэтому окончательного плана еще нет.

Инфографика: НВ

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция.

Власти Дании говорили, что хотят организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там расположены датские самолеты этого класса.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не раньше Нового года 2024.