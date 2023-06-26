Дания снимет F-16 с вооружения на два года раньше, чем планировалось. Это приблизит их передачу Украине 26 июня, 15:28 Датские истребители F-16 (Фото:defbrief.com)

Дания выведет из эксплуатации свои истребители F-16 в 2025 году — на два года раньше, чем планировалось. Это приблизит их передачу Украине.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Трольс Лунд Пульсен, пишет DR.

Ранее предполагалось, что F-16 будут на вооружении ВВС Дании до 2027 года, однако F-35, которые придут им на замену, вероятно, станут на вооружение раньше запланированного.

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«Мы можем поэтапно ввести F-35 в эксплуатацию раньше, чем планировалось. И поэтому сейчас мы находимся в ситуации, когда F-16 могут быть выведены из эксплуатации раньше», — отметил он.

Датский и.о. министра обороны также добавил, что украинским пилотам потребуется 6−8 месяцев обучения, прежде чем возможная передача F-16 станет реальностью.

«Теперь, когда мы сделали шаг к началу программы подготовки и непрерывного обучения украинских пилотов, мы также должны будем рассмотреть вопрос о том, должны ли мы сделать конкретную передачу датских истребителей F-16 Украине, и в каком количестве», — резюмировал он.

Инфографика: NV

Предоставление Украине F-16 — что известно

25 мая во время встречи в формате Рамштайн решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция.

Власти Дании сообщили, что хотят организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там расположены датские самолеты этого класса.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не раньше Нового года 2024.



Politico сообщало, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.