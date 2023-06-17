Дания готова передать Украине истребители F-16, но есть условие 17 июня, 17:54 F-16 (Фото:REUTERS/Лукаш Гловала)

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что его страна готова передать Украине истребители F-16 при условии, что США одобрят эти поставки.

Об этом сообщает Radio 4.

«Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16», — сказал Поульсен.

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Всего, по данным СМИ, у Дании есть 43 истребителя F-16, 30 из которых активно используются. Сейчас Дания заменяет F-16 на более современные истребители F-35.

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Ранее власти Дании сообщили, что хотят организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на й базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там расположены датские истребители этого класса.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. Юрий Игнат говорил, что обучения украинских пилотов на F-16 еще не начались.