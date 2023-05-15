В Британии заявили, что не могут передать истребители, которые хочет получить Украина 15 мая, 17:23 Президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер Риши Сунак в резиденции Чекерс смотрят на деревья, высаженные Черчиллем, 15 мая 2023 года (Фото:Carl Court/Pool via REUTERS)

Великобритания не планирует передавать Украине истребители, потому что защитники Украины решили начать обучение на F-16. Об этом заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Риши Сунака в понедельник, 15 мая, передает агентство Reuters.

«Никаких подобных планов нет [отправлять в Украину истребители]. Украинцы приняли решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские ВВС их не используют», — сказал он.



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Украинский министр обороны Алексей Резников ранее говорил, что, по его мнению, Украина получит от союзников два-три типа истребителей, один из которых станет основным.



Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию 14 мая заявил, что Украина работает над созданием коалиции истребителей, и его визиты в европейские столицы отчасти направлены именно на это.



15 мая глава украинского государства прибыл с визитом в Британию и встретился с премьер-министром Риши Сунаком.

«Мы хотим создать коалицию истребителей… Я думаю, в ближайшее время вы услышите о некоторых очень важных решениях, но нам нужно еще немного поработать над этим», — сказал он после встречи.

Сунак отметил, что наращивание потенциала боевой авиации в Украине — «непростая вещь».

«Мы будем ключевой частью коалиции стран, которая оказывает эту поддержку Владимиру [Украины Владимиру Зеленскому] и Украине… Речь не только о предоставлении самолетов, но и об обучении пилотов и всей соответствующей логистики, и Великобритания может сыграть в этом большую роль», — подчеркнул британский премьер.

Лондон ранее анонсировал передачу Киеву сотен ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км и ракет для систем ПВО. Также летом Великобритания начнет тренировать украинских пилотов.

