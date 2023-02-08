Блинкен об истребителях для Украины: ВСУ нужно оружие, которое они могут эффективно использовать
Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ нужно оружие, которое они могут эффективно использовать, комментируя возможность поставок в Украину западных истребителей.
Об этом сообщает CNN.
Отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон предоставить Киеву истребители, Блинкен заявил: «важна не просто конкретная система вооружений или часть оборудования».
«Не менее важно умение украинцев эффективно его использовать», — отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что без истребителей, дальнобойных ракет и достаточного количества боеприпасов война может перейти в состояния "застоя".
30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.
Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16.
Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.
Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружия, которое поставлялось Украине, проходило через этап отказа.