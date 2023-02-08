Блинкен об истребителях для Украины: ВСУ нужно оружие, которое они могут эффективно использовать

8 февраля, 22:52
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Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ нужно оружие, которое они могут эффективно использовать, комментируя возможность поставок в Украину западных истребителей.

Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон предоставить Киеву истребители, Блинкен заявил: «важна не просто конкретная система вооружений или часть оборудования».

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«Не менее важно умение украинцев эффективно его использовать», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что без истребителей, дальнобойных ракет и достаточного количества боеприпасов война может перейти в состояния "застоя".

Инфографика: НВ

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

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Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16.

Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружия, которое поставлялось Украине, проходило через этап отказа.

https://www.youtube.com/embed/66efSnfkt5g
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Истребители F-16 Энтони Блинкен

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