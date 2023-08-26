Резников уверен, что Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus
Алексей Резников (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)
Министр обороны Алексей Резников считает, что Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Об этом он сообщил в интервью Bild.
По его словам, он оптимистичен в вопросе Taurus и видит, что в будущем Германия передаст Украине ракеты.
«Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили из Германии много очень современных вещей», — сказал Резников.
Он отметил, что поставка не займет долгое время.
«Это действительно сложный вопрос. Но я не думаю, что это займет целый год», — заявил глава ведомства.
13 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ракет Taurus Украине не приведут к эскалации. Он призвал Германию передать вооружение Киеву.
10 августа в СМИ появилась информация, что в правящей партии Германии подтверждают предоставление «зеленого света» Воздушными силами страны на поставку Taurus.
26 июля председатель комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.
3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.
6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов Социал-демократической партии Германии, лидером которой является Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.