Резников уверен, что Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus 26 августа, 17:00 Алексей Резников (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Алексей Резников считает, что Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом он сообщил в интервью Bild.

По его словам, он оптимистичен в вопросе Taurus и видит, что в будущем Германия передаст Украине ракеты.

«Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили из Германии много очень современных вещей», — сказал Резников.

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Он отметил, что поставка не займет долгое время.

«Это действительно сложный вопрос. Но я не думаю, что это займет целый год», — заявил глава ведомства.

13 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ракет Taurus Украине не приведут к эскалации. Он призвал Германию передать вооружение Киеву.

10 августа в СМИ появилась информация, что в правящей партии Германии подтверждают предоставление «зеленого света» Воздушными силами страны на поставку Taurus.

26 июля председатель комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

Инфографика: NV

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.

6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов Социал-демократической партии Германии, лидером которой является Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.