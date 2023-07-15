Ответ «разозленным» в НАТО. Я уже 500-й день в шоке, когда получаю информацию с фронта — Данилов
Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Пост в Twitter, в котором президент Владимир Зеленский называет формулировку относительно приглашения Украины в НАТО «беспрецедентной и абсурдной», разозлил делегацию США на саммите НАТО, сообщает WP со ссылкой на анонимные источники.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Radio NV ответил на недовольство представителей Альянса:
«Я не могу сказать, кто чем шокирован. Когда я в 5:30 утра уже 500-й день получаю информацию, что у нас произошло непосредственно на фронте, вот я точно могу сказать, что я шокирован».
Также он отметил, что шокирован военными преступлениями, которые совершает российский диктатор Владимир Путин в отношении украинских детей:
«Я шокирован убийством наших детей. Более 500 детей на сегодня эта мразь по фамилии Путин убила на территории нашей страны. 500. Вот об этом надо говорить, чтобы понимать, что с этим нужно что-то делать. И делать как можно скорее».
И, по его мнению, сейчас Украине нужна военная помощь Запада, чтобы мы поставили точку в российско-украинской войне.
«Для того, чтобы мы как можно скорее поставили точку в этом вопросе, нам нужна победа. Мы не собираемся сдаваться, как бы кто-то не хотел нам предлагать те или иные [варианты]. Мы точно ни один из них не можем рассматривать, потому что мы понимаем тот исторический момент, который на сегодня происходит на территории нашей страны. У нас в конце концов за 300 с лишним лет появляется возможность стать независимой, великой страной, страной с большой буквы, но для этого нужно прилагать максимум усилий», — пояснил Данилов.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также встал на защиту Зеленского и Украины. По мнению политика, выводы Вильнюсского саммита «столь же нетверды и неубедительны, как и после саммита НАТО в Бухаресте 2008 года», поэтому «неудивительно, что президенту Зеленскому было трудно скрыть свое разочарование».