Ответ «разозленным» в НАТО. Я уже 500-й день в шоке, когда получаю информацию с фронта — Данилов 15 июля, 09:46 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Radio NV ответил на недовольство представителей Альянса:

«Я не могу сказать, кто чем шокирован. Когда я в 5:30 утра уже 500-й день получаю информацию, что у нас произошло непосредственно на фронте, вот я точно могу сказать, что я шокирован».

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Также он отметил, что шокирован военными преступлениями, которые совершает российский диктатор Владимир Путин в отношении украинских детей:

«Я шокирован убийством наших детей. Более 500 детей на сегодня эта мразь по фамилии Путин убила на территории нашей страны. 500. Вот об этом надо говорить, чтобы понимать, что с этим нужно что-то делать. И делать как можно скорее».

И, по его мнению, сейчас Украине нужна военная помощь Запада, чтобы мы поставили точку в российско-украинской войне.

«Для того, чтобы мы как можно скорее поставили точку в этом вопросе, нам нужна победа. Мы не собираемся сдаваться, как бы кто-то не хотел нам предлагать те или иные [варианты]. Мы точно ни один из них не можем рассматривать, потому что мы понимаем тот исторический момент, который на сегодня происходит на территории нашей страны. У нас в конце концов за 300 с лишним лет появляется возможность стать независимой, великой страной, страной с большой буквы, но для этого нужно прилагать максимум усилий», — пояснил Данилов.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также встал на защиту Зеленского и Украины. По мнению политика, выводы Вильнюсского саммита «столь же нетверды и неубедительны, как и после саммита НАТО в Бухаресте 2008 года», поэтому «неудивительно, что президенту Зеленскому было трудно скрыть свое разочарование».

