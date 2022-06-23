Пленный британец сообщил родным, что его скоро казнят боевики «ДНР» — The Telegraph 23 июня, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Эйден Аслин сообщил родным, что его скоро могут казнить (Фото:Handout via REUTERS TV)

Подданный Великобритании и гражданин Украины Эйден Аслин, который в апреле был взят в плен и затем приговорен «судом» так называемой «ДНР» к смертной казни, предупредил членов своей семьи, что приговор могут вскоре привести в исполнение.



Об этом сообщила британской газете The Telegraph бабушка 28-летнего Аслина Памелла Холл.

По ее словам, семья говорила с ним по телефону и в ходе разговора он сказал, что его «время истекает».

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«Я должна верить тому, что сказал нам Эйден, что если „ДНР“ не получит никакого ответа (от представителей Великобритании. — ред.), они казнят его. Я надеюсь, что это неправда», — заявила Холл.

Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину от российских оккупантов.

Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.



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