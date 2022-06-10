Джонсон шокирован смертным «приговором» двум британцам, которые защищали Украину в рядах ВСУ — пресс-секретарь

10 июня, 18:47
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Британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин, которых в псевдореспублике «ДНР» «приговорили» к смертной казни (Фото:@cossackgundi / Instagram)

Британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин, которых в псевдореспублике «ДНР» «приговорили» к смертной казни (Фото:@cossackgundi / Instagram)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон шокирован "приговорами", вынесенными террористами «ДНР» двум британским гражданам, которые защищали Украину в рядах ВСУ.

Об этом заявил пресс-секретарь Джонсона, сообщает Sky News.

«Премьер-министр был потрясен приговором, вынесенным этим мужчинам. Он внимательно следил за этим делом и попросил министров сделать все, что в их силах, чтобы попытаться воссоединить их с их семьями как можно быстрее», — сказал представитель британского правительства.

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Он также подчеркнул, что право британцев на защиту было нарушено и Великобритания осуждает фиктивный приговор. На вопрос о том, будет ли британское правительство вести переговоры с Россией для освобождения своих граждан, пресс-секретарь ответил, что «у нас нет регулярного взаимодействия с россиянами»:

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Слева направо: британцы Эйден Эслин, Шон Пиннер и марокканец Брахим Саадун в зале «суда» в оккупированном Донецке (Фото:Supreme Court of Donetsk People’s Republic/Handout via REUTERS) Фарс в духе советских времен. Что означают три «показательных» смертных приговора иностранным военнослужащим ВСУ в «ДНР» — мировые СМИ

«Они находятся под защитой в соответствии с Женевской конвенцией как военнослужащие ВСУ, поэтому мы планируем продолжить тесное сотрудничество с ними [украинской стороной], чтобы попытаться освободить их как можно быстрее».

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Украины, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина расследует вынесение псевдосудом «ДНР» фиктивного приговора и принимает меры для того, чтобы все причастные к этому незаконному решению были привлечены к ответственности.

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Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину после полномасштабного вторжения России.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

Кто и как воюет с Россией в составе Интернационального легиона? – Антон Миронович

https://www.youtube.com/embed/e2DHEDoj4P0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ДНР Великобритания Смертная казнь Борис Джонсон Иностранцы Военные преступления РФ ОРДЛО Правительство Великобритании Украина-Великобритания Война России против Украины

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