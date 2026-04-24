Словения вместо трансляции Евровидения покажет серию фильмов о Палестине вместо трансляции Евровидения

24 апреля, 14:20
Google Читайте NV в Google
Словения бойкотирует нынешнее Евровидение из-за участия Израиля (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Словения бойкотирует нынешнее Евровидение из-за участия Израиля (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Национальный вещатель Словении RTV Slovenia не будет транслировать нынешний песенный конкурс Евровидение, а будет показывать серию фильмов о Палестине. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы не будем транслировать песенный конкурс Евровидение. Вместо этого мы покажем серию фильмов Голоса Палестины, в которую войдут палестинские документальные и художественные фильмы», — заявила директор RTV Slovenia Ксения Хорват.

Реклама

Словения отказалась от участия в Евровидении после того, как Европейский вещательный союз (EBU) позволил Израилю присоединиться к конкурсу, несмотря на критику действий страны во время войны в секторе Газа.

Как отмечает The Guardian, премьер-министр Словении Роберт Голоб является активным критиком Израиля.

В августе 2025 года его правительство объявило о запрете импорта продукции из израильских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан как часть своей реакции на «политику израильского правительства, подрывающую перспективы длительного мира».

Что известно об участии Израиля в Евровидении-2026

В мае прошлого года, сразу после Евровидения, испанский вещатель RTVE призвал пересмотреть систему телеголосования на конкурсе и обсудить, «влияют ли военные конфликты» на результаты. Мол, это может привести «к потере культурной сущности церемонии».

Читайте также:
Испания будет бойкотировать Евровидение до тех пор, пока Израиль среди участников

В июле Испания снова предложила пересмотреть систему голосований и исключить Израиль из конкурса из-за войны в Газе. Это решение поддержали Нидерланды, Словения и Бельгия. В то же время Германия и Австрия, которая принимает конкурс в 2026 году, выступили против.

В декабре 2025 года Европейский вещательный союз решил допустить Израиль к конкурсу в 2026 году, после чего Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения объявили бойкот.

Читайте также:
Организаторы Евровидения 2026 ужесточили правила безопасности по использованию флагов

В конце февраля 2026 года президент испанского общественного вещателя RTVE Хосе Пабло Лопес предложил обсудить в рамках Европейского вещательного союза возможность запретить странам, которые находятся в состоянии войны, участие в конкурсе.

Согласно предложению RTVE, необходимы изменения в устав EBU, чтобы предотвратить потенциальное использование государствами Евровидения как платформы для политических месседжей или международной легитимизации во время войны. Хотя Лопес не назвал стран, речь идет об Украине и Израиле.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Словения Израиль Евровидение 2026 Евровидение

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies