Словения вместо трансляции Евровидения покажет серию фильмов о Палестине вместо трансляции Евровидения

Национальный вещатель Словении RTV Slovenia не будет транслировать нынешний песенный конкурс Евровидение , а будет показывать серию фильмов о Палестине. Об этом сообщает The Guardian .

«Мы не будем транслировать песенный конкурс Евровидение. Вместо этого мы покажем серию фильмов Голоса Палестины, в которую войдут палестинские документальные и художественные фильмы», — заявила директор RTV Slovenia Ксения Хорват.

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Словения отказалась от участия в Евровидении после того, как Европейский вещательный союз (EBU) позволил Израилю присоединиться к конкурсу, несмотря на критику действий страны во время войны в секторе Газа.

Как отмечает The Guardian, премьер-министр Словении Роберт Голоб является активным критиком Израиля.

В августе 2025 года его правительство объявило о запрете импорта продукции из израильских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан как часть своей реакции на «политику израильского правительства, подрывающую перспективы длительного мира».

Что известно об участии Израиля в Евровидении-2026

В мае прошлого года, сразу после Евровидения, испанский вещатель RTVE призвал пересмотреть систему телеголосования на конкурсе и обсудить, «влияют ли военные конфликты» на результаты. Мол, это может привести «к потере культурной сущности церемонии».

В июле Испания снова предложила пересмотреть систему голосований и исключить Израиль из конкурса из-за войны в Газе. Это решение поддержали Нидерланды, Словения и Бельгия. В то же время Германия и Австрия, которая принимает конкурс в 2026 году, выступили против.

В декабре 2025 года Европейский вещательный союз решил допустить Израиль к конкурсу в 2026 году, после чего Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения объявили бойкот.

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В конце февраля 2026 года президент испанского общественного вещателя RTVE Хосе Пабло Лопес предложил обсудить в рамках Европейского вещательного союза возможность запретить странам, которые находятся в состоянии войны, участие в конкурсе.

Согласно предложению RTVE, необходимы изменения в устав EBU, чтобы предотвратить потенциальное использование государствами Евровидения как платформы для политических месседжей или международной легитимизации во время войны. Хотя Лопес не назвал стран, речь идет об Украине и Израиле.