«Мы разочарованы». Сунак заявил, что Зеленскому должны были разрешить выступить на Евровидении 12 мая, 17:47 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнимаются во время пресс-конференции в военном лагере Лулворт, Великобритания. 8 февраля 2023 года (Фото:Richard Pohle / Pool via REUTERS)

По словам пресс-секретаря британского премьера, тот «разочарован» решением Европейского вещательного союза. Сунак считает, что дать слово главе украинского государства было важно, потому что Украина сражается за фундаментальные ценности и свободы.



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«Ценности и свободы, за которые борются президент Зеленский и народ Украины, не являются политическими — они фундаментальны, и сам [организаторы] Евровидения признали это в прошлом году, когда справедливо исключили Россию из конкурса», — отметил пресс-секретарь Сунака.

Предшественник Сунака Борис Джонсон в Twitter также написал, что «было бы правильно», если бы президент Украины выступил перед Евровидением. Он напомнил, что единственная причина, по которой конкурс не проходит в Украине — незаконная война, развязанная российским диктатором Путиным.



Президент Владимир Зеленский позже сообщил в Telegram, что провел переговоры с Сунаком, поблагодарил его за значительное усиление защитников Украины дальнобойными ракетами Storm Shadow и другую «незаменимую военную помощь». Они обсудили продолжение сотрудничества в сфере обороны и скоординировали позиции перед предстоящими международными мероприятиями.



«В частности, нам нужны четкие сигналы относительно украинского будущего с НАТО», — добавил Зеленский.



11 мая Европейский вещательный союз заявил, что отказал Зеленскому в выступлении на Евровидении, поскольку по правилам шоу носит неполитический характер. Об этом также сообщила The Times, заявив, что «сложные и деликатные переговоры продолжаются».

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал, что Украина не обращалась к организаторам Евровидения с просьбой о выступлении Владимира Зеленского с речью.

В прошлом году на Евровидении победила украинская группа Kalush Orchestra. Конкурс в 2023-м должен был состояться в Украине, но из-за войны организаторы перенесли его в британский Ливерпуль.

Финал Евровидения состоится 13 мая, украинская группа Tvorchi выступит в нем с песней Heart of Steel.