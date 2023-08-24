Евросоюзу сложно проверить информацию о смерти Пригожина — спикер 24 августа, 17:32 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

Спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано сообщил, что Евросоюзу все еще сложно подтвердить информацию о смерти главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Об этом сообщает CNN.

Стано заявил, что В ЕС видели сообщение об авиакатастрофе, в которой предположительно погиб глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, а также члены его окружения.

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«Но опять же, как и многое другое в России, это очень трудно подтвердить, и поэтому мы не можем это комментировать», — сказал он.

Стано напомнил, что везде, где присутствовали наемники ЧВК Вагнер, «были оставлены следы нарушения прав человека и международного гуманитарного права». По словам спикера, хотя Евросоюз и надеется на прекращение «негативного воздействия» операций вагнеровцев, ЕС учитывает, что группировка наемников связана не только с Пригожиным.

Инфографика: NV

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет, на борту которого находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По данным росСМИ, ни одно из тел погибших в авиакатастрофе пока не опознано.