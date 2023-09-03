Страны могут быть членами ЕС без выполнения каждой части права — глава МИД Австрии 3 сентября, 01:46 Украина и ЕС (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

ЕС должен пересмотреть подход к расширению на Украину, Молдову и Балканы и уделять больше внимания поддержке демократии в этих странах, а не выполнению бюрократических процедур. Об этом заявил в подкасте издания Politico Александер Шалленберг, глава Министерства иностранных дел Австрии.

«Расширение это не бюрократическое стремление, это не легалистическое стремление, это не о том, чтобы применить каждую запятую и абзац договоров — это о распространении и обеспечении определенной модели жизни, открытых свободных демократий» — сказал Шалленберг.

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Он привел примеры из прошлого: Греция, Португалия и Испания стали членами ЕС, когда демократия в этих странах еще не была очень стабильной.

«Тогда мы понимали, что необходимо обеспечить, чтобы эти страны понимали: они являются частью нашей семьи ценностей. И мы должны сделать это же самое сейчас — с Украиной, Молдовой и Западными Балканами», — уверен глава МИД Австрии.

В то же время, по его мнению, ЕС должен отказаться от «бинарного мышления», которое предполагает, что страна либо полностью является членом Евросоюза, либо не является им также полностью.

«Я думаю, у нас есть варианты. Страны могут быть членами без выполнения каждой части права ЕС» — сказал министр.

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Он пояснил, что новые государства-члены могли бы быть наблюдателями в Совете ЕС и участвовать в обсуждениях, но не в принятии решений. По его мнению, новые страны можно также подключить к ряду политик ЕС.



«Мы не можем ждать, поскольку мы будем ждать, мы можем потерять этот регион. Мы можем потерять Украину, можем потерять Западные Балканы», — отметил Шалленберг.