ЕС запускает гражданскую миссию на границе Армении и Азербайджана 20 февраля, 20:56 Миссия ЕС в Армении провела первое патрулирование (Фото:Жозеп Боррель / Twitter)

Европейский Союз запускает гражданскую миссию на армянской стороне границы с Азербайджаном для содействия стабильности в приграничных районах.

Об этом сообщил Совет ЕС.

В конце декабря 2022 года министр иностранных дел Армении написал Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю с просьбой развернуть миссию Евросоюза в рамках Совместной политики безопасности и обороны (CSDP).

Видео дня

Так, Совет ЕС решил создать гражданскую миссию ЕС в Армении (EUMA) с мандатом на два года. Она будет нейтральной и неисполнительной миссией, то есть будет играть только консультативную роль.

Персонал этой миссии исключительно гражданский и насчитывает 100 человек, в том числе около 50 невооруженных наблюдателей. Оперативный штаб миссии будет в городе Ехегнадзор.

В ЕС заявляют, что развертывание миссии на армянской стороне границы с Азербайджаном имеет целью способствовать стабильности в приграничных районах Армении, а также обеспечить среду, благоприятную для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

Ранее в РФ возмутились из-за миссии ЕС в Армении и отметили, что это может только «принести региону геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия». Также в ведомстве заявили, что ЕС «переродился в придаток США и НАТО».

18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Это была первая встреча между лидерами стран с октября на фоне обострения напряженности в Нагорном Карабахе.

Ранее власти Армении отказались принимать у себя в стране учения Организации Договора о коллективной безопасности, запланированные на 2023 год.

