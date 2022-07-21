Удар по возможности агрессора шпионить. Страны Европы с 24 февраля выслали более 400 российских агентов — глава МИ-6

21 июля, 21:58
Ричард Мур (Фото:sis.gov.uk)

Ричард Мур (Фото:sis.gov.uk)

Количество российских шпионов в Европе сократилось вдвое, заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур в четверг, 21 июля.

Как сообщает CNN, во время форума по безопасности в Аспене Мур рассказал, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны выслали более 400 российских разведчиков, которые действовали под дипломатическим прикрытием.

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«Мы в Британии считаем, что это могло наполовину снизить их возможности заниматься шпионажем в пользу России в Европе», — сказал он.

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Глава британской разведки добавил, что в последние месяцы также были разоблачены и задержаны несколько российских шпионов, которые выдавали себя за обычных граждан.

3 июля Болгария выслала 70 российских дипломатов. Власти страны заявили, что многие из этих дипломатов занимались «необычной деятельностью» и прямо работали на иностранные службы, а их дипломатическая роль была прикрытием. Россия пригрозила Болгарии разрывом дипломатических отношений и, по данным СМИ, перестала выдавать визы гражданам Болгарии.

70 российских шпионов выслали из Болгарии. Россию разорвало – Сергей Герасимчук

https://www.youtube.com/embed/KgAi_1Lyf9w
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Шпионаж Разведка Шпион Российские спецслужбы МИ-6 Шпионы Российская агентура

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