Евросоюз выделит Украине более 50 млн евро на восстановление мостов

2 июня, 01:55
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Найем подписал грантовое соглашение с ЕС (Фото:.facebook.com/Mustafanayyem/)

Найем подписал грантовое соглашение с ЕС (Фото:.facebook.com/Mustafanayyem/)

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро для возведения временных мостов в Украине.

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

«Это огромный вклад в восстановление логистики в наиболее пораженных войной регионах Украины, и я искренне благодарен партнерам за такую поддержку», — заявил Найем.

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По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения построено 85 временных переправ для налаживания транспортных маршрутов в пострадавшие населенные пункты, из них 78 переправ в прошлом году, 7 — в этом году, также еще 3 моста — в процессе.

«Временные сооружения помогут преодолеть проблемы, возникшие в результате российских атак, в том числе восстановить доступ наших граждан к жизненно важной гуманитарной, медицинской помощи и базовым государственным услугам», — добавил глава Агентства восстановления.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Мустафа Найем Грант Война в Украине Восстановление Украины

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