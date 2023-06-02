Евросоюз выделит Украине более 50 млн евро на восстановление мостов 2 июня, 01:55 Найем подписал грантовое соглашение с ЕС (Фото:.facebook.com/Mustafanayyem/)

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро для возведения временных мостов в Украине.

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.



«Это огромный вклад в восстановление логистики в наиболее пораженных войной регионах Украины, и я искренне благодарен партнерам за такую поддержку», — заявил Найем.

Видео дня

По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения построено 85 временных переправ для налаживания транспортных маршрутов в пострадавшие населенные пункты, из них 78 переправ в прошлом году, 7 — в этом году, также еще 3 моста — в процессе.

«Временные сооружения помогут преодолеть проблемы, возникшие в результате российских атак, в том числе восстановить доступ наших граждан к жизненно важной гуманитарной, медицинской помощи и базовым государственным услугам», — добавил глава Агентства восстановления.