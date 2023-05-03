Евросоюз выделит 500 миллионов евро на производство боеприпасов для Украины и пополнение своих запасов 3 мая, 17:04 Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейская комиссия решила выделить 500 млн евро, чтобы нарастить производство боеприпасов, которые пойдут на срочную помощь Украине и пополнят запасы государств-членов ЕС. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Таким образом, Евросоюз пытается решить существующую проблему нехватки боеприпасов и компонетнов к ним.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила:

Это поможет поставлять Украине больше боеприпасов для защиты своих граждан, а также укрепит нашу европейскую обороноспособность. Вместе с государствами-членами ЕС мы мобилизуем еще 1 миллиард евро для увеличения мощностей по всей Европе».

Видео дня

Кроме средств из бюджета ЕС, каждая страна блока выделит свою долю и вместе они предоставят еще 500 миллионов евро.

20 марта страны-члены ЕС договорились закупить для ВСУ миллион боеприпасов калибра 155 мм в течение следующих 12 месяцев.

По данным Financial Times, Украина обратилась в Евросоюз с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.