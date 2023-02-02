«Жизненно важно». Евросоюз выделил седьмой пакет помощи Украине на 500 миллионов евро

2 февраля, 16:22
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Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Верховная Рада Украины)

Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Верховная Рада Украины)

В четверг, 2 февраля, Евросоюз выделил седьмой пакет помощи Украине в размере 500 миллионов евро и дополнительные 45 млн евро для миссии военной помощи.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также поблагодарил ЕС за оказанную помощь.

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«Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в области безопасности, которая приближает нас к разгрому российского агрессора», — заявил он.

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Других деталей Кулеба не раскрыл.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль говорил, что 2 февраля пройдут первые в истории межправительственные консультации между Украиной и Еврокомиссией. В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится саммит Украина—ЕС. Украина готовится представить результаты всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидает положительной оценки со стороны ЕС, в частности, относительно перспективы скорейшего начала переговорного процесса по вступлению в Евросоюз.

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В то же время СМИ писали, что представители ЕС могут не оправдать надежды на быстрое вступление Украины в ближайшие два года. Politico пишет, что в проекте заявления саммита будет говорится о том, что Украину примут в блок после выполнения всех условий Еврокомиссии.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Помощь МИД Украины Военная помощь Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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