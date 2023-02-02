«Жизненно важно». Евросоюз выделил седьмой пакет помощи Украине на 500 миллионов евро 2 февраля, 16:22 Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Верховная Рада Украины)

В четверг, 2 февраля, Евросоюз выделил седьмой пакет помощи Украине в размере 500 миллионов евро и дополнительные 45 млн евро для миссии военной помощи.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также поблагодарил ЕС за оказанную помощь.

«Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в области безопасности, которая приближает нас к разгрому российского агрессора», — заявил он.

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Других деталей Кулеба не раскрыл.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль говорил, что 2 февраля пройдут первые в истории межправительственные консультации между Украиной и Еврокомиссией. В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится саммит Украина—ЕС. Украина готовится представить результаты всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидает положительной оценки со стороны ЕС, в частности, относительно перспективы скорейшего начала переговорного процесса по вступлению в Евросоюз.

В то же время СМИ писали, что представители ЕС могут не оправдать надежды на быстрое вступление Украины в ближайшие два года. Politico пишет, что в проекте заявления саммита будет говорится о том, что Украину примут в блок после выполнения всех условий Еврокомиссии.