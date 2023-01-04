Евросоюз уже в ноябре оценивал потери РФ в 250 тысяч военных убитыми и ранеными — Le Figaro

4 января, 18:52
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Адмирал отметил, что потери с украинской стороны оценить труднее, и в ЕС считают, что они ниже российских, «но все равно значительны» (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Адмирал отметил, что потери с украинской стороны оценить труднее, и в ЕС считают, что они ниже российских, «но все равно значительны» (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В ноябре 2022 года командующий Военной миссии Евросоюза адмирал Эрве Блежан утверждал, что Россия потеряла 250 тысяч военных убитыми и ранеными в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на стенограмму выступления Блежана на заседании комитета по вопросам национальной обороны французского парламента от 16 ноября, которая была опубликована только 4 января.

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«По нашим наиболее достоверным оценкам, по меньшей мере 60 тысяч российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя», — сказал он.

Блежан добавил, что Кремль также потерял «60% своего общего парка боевых танков и 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей».

Кроме того, «40% бронетранспортеров и 20% артиллерии» сейчас выведены из строя, добавил он.

Адмирал отметил, что потери с украинской стороны оценить труднее, и в ЕС считают, что они ниже российских, «но все равно значительны».

По данным Генштаба на 4 января, с начала российского полномасштабного вторжения потери РФ составляют около 108 910 военных. А за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 720 оккупантов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Войска РФ Боевые потери

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